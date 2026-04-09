Почти во всей Херсонской области пропал свет
В Херсонской области произошло масштабное отключение электроэнергии — все округа оказались полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, к ликвидации последствий привлекли энергетические и аварийные службы. В настоящее время проводятся восстановительные работы, а также предпринимаются меры для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям.
«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал глава региона.По данным областного ГУ МЧС, которые приводит ТАСС, авария затронула 14 округов. На месте происшествия находятся специалисты ПАО «Россети» — Таврическое ПМЭС и «Херсонэнерго».
