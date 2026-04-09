Почти во всей Херсонской области пропал свет

09 апреля 2026, 10:07

В Херсонской области произошло масштабное отключение света

В Херсонской области произошло масштабное отключение электроэнергии — все округа оказались полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, к ликвидации последствий привлекли энергетические и аварийные службы. В настоящее время проводятся восстановительные работы, а также предпринимаются меры для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал глава региона.