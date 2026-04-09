В России ребенок упал с огромной высоты и чудом выжил
Ребенок выжил после падения с седьмого этажа недостроенного здания в Сочи. Об этом сообщила служба спасения города в своем телеграм-канале.
Все произошло вечером 8 апреля на улице Учительская. Спасатели незамедлительно прибыли на место, оценили состояние мальчика и извлекли его из труднодоступного участка. После этого пострадавшего положили на жесткие носилки, чтобы избежать дополнительных травм, и передали медикам.
В настоящее время ребенок находится в городской больнице под наблюдением врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в поселке Октябрьском в подмосковных Люберцах младенец выпал из окна и приземлился на козырек подъезда, пока его мать готовила кашу.
Читайте также: