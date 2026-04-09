Извержение вулкана произошло в одной стране
В индонезийской провинции Восточная Ява зафиксировали не менее четырех извержений вулкана Семеру. Об этом сообщило информационное агентство Antara со ссылкой на данные наблюдательного поста.
Над вулканом виднелись столбы пепла белого и серого цветов, которые двигались в северо-восточном направлении. Высота выброса достигла тысячи метров над кратером — это 4 676 метров над уровнем моря.
Власти рекомендовали местным жителям и туристам держаться на расстоянии не менее пяти километров от вулкана из-за опасности выбросов раскаленных камней. Сейчас специалисты продолжают наблюдение за его активностью.
Семеру занимает четвертое место по размеру среди всех вулканов Индонезии и является самой высокой точкой на острове Ява. Его высота составляет 3 676 метров над уровнем моря.
Ранее сообщалось, что в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово зафиксировали незначительное выпадение вулканического пепла.
