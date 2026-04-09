В Пермском крае прощаются с убитой учеником учительницей
В Пермском крае началось прощание с учительницей школы №5 города Добрянка Олесей Багута, убитой своим учеником. Об этом сообщает NEWS.ru.
Церемония проходит во Дворце культуры и спорта имени В.А. Ладугина. Попрощаться с педагогом и выразить соболезнования пришли около 200 человек — ее семья, друзья и коллеги.
Зал утопает в цветах: у гроба лежат букеты красных, розовых и белых роз, гвоздики и большие траурные венки. Многие из присутствующих не могут сдержать слез.
Напомним, утром 7 апреля девятиклассник напал на свою классную руководительницу на пороге школы. Он несколько раз ударил ее кухонным ножом — предположительно, из-за того, что Багута не допустила его к экзамену. Вскоре 56-летняя женщина скончалась в больнице.
Суд заключил школьника под стражу на два месяца. Ему также назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.
Читайте также: