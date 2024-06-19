Почти все щёлковские СНТ заключили договоры на вывоз мусора

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Заключение договоров на вывоз мусора стало одной из главных тем еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Округ почти у цели – до 100% осталось всего 26 СНТ. Дружественный муниципалитет, городской округ Лосино-Петровский, в этой работе пока отстаёт. В рамках наставничества коллег пригласили для обмена опытом, разбора причин и помощи в решении вопроса. До конца недели ситуация должна улучшится», – говорится в сообщении.Проанализировали на совещании и обращения жителей. Наблюдается снижение их количества. Темы обращений – покос травы у детских площадок во Фрянове, уборка домов и дворов в Богородском. Эти обращения отработаны.
«На решение таких задач не нужно две недели, хватит и нескольких дней. Хорошо, что теперь и управляющие компании с подрядчиком это знают», – отметил Булгаков.Другие примеры выполненных поручений – замена скамейки у подъезда на улице Сосновой; устранении подтопления в 12 подвалах, организация безопасного перехода на парковку у дома по улице Московской.
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Лора Луганская