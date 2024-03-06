Под Авдеевкой уничтожили БМП Bradley

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Американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley была уничтожена в районе села Бердычи под Авдеевкой за последние сутки.
Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 6 марта ТАСС.
Кимаковский также отметил, что украинские войска продолжают переброску резервных сил на этот участок фронта. Ранее, 4 марта, он сообщил о переброске Киевом нескольких резервных подразделений в район села Бердычи для укрепления линии обороны.
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«Последние сутки ознаменовались для наших бойцов под Авдеевкой уничтожением Bradley. По данным с места происшествия, очередная американская единица техники снова была уничтожена под Бердычами. О судьбе экипажа информации нет», — отметил он.
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Артем Кузьмин