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Иван Федоров, назначенный Киевом главой Запорожской областной государственной администрации, сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины части региона.
«Получены сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры», — отметил Федоров, не уточняя конкретных объектов и их количество.Запорожская область, находящаяся в нижнем течении Днепра, стала частью России после референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать эту территорию.
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