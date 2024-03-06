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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
06 марта 2024, 09:30
Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Иван Федоров, назначенный Киевом главой Запорожской областной государственной администрации, сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины части региона.

«Получены сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры», — отметил Федоров, не уточняя конкретных объектов и их количество.
Запорожская область, находящаяся в нижнем течении Днепра, стала частью России после референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать эту территорию.

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#запорожская область
#всу
#киев
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Россиян предупредили о мошенничестве с новым налогом
Юрист Соловьев: мошенники придумали схему обмана с новым налогом
06 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/Diy13

Мошенники разработали новую схему обмана, рассказывая гражданам о «новом налоге», заявил 6 марта заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
По его словам, злоумышленники отправляют электронные письма от имени крупных банков, предупреждая о возможном списании средств с банковских счетов граждан в виде «нового налога» на сумму от десятков до сотен тысяч рублей. Они при этом используют логотипы и реквизиты банков, а ссылки ведут на поддельные сайты кредитных организаций.

В тексте писем граждан призывают немедленно перейти по ссылке в личный кабинет банка, чтобы отказаться от этого платежа и избежать ежемесячных списаний больших сумм. Соловьев подчеркнул, что это фальшивка, созданная для вызова паники. В результате человек, находясь в состоянии беспокойства, вводит свои личные данные на сайте мошенников, что позволяет преступникам получить доступ к его реальному личному кабинету.

«И далее начинается полный доступ для "обезжиривания" жертвы — переводы, кредиты и так далее», — добавил юрист.
Он напомнил гражданам, что все налоговые вопросы следует решать только через Федеральную налоговую службу, на ее официальном сайте или в личном кабинете налогоплательщика. Также важно быть внимательным и критически оценивать, где предоставлять свои личные данные.

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#мошенники
#кредиты
#фсб
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#данные
#человек
#письма
#налог
#жертвы
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Зеленская отказалась от визита в США
WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена
06 марта 2024, 08:59

Елена Зеленская, жена президента Украины, отказалась от приглашения Белого дома на выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта.
По информации газеты Washington Post, украинцев обеспокоило возможное присутствие на этом событии Юлии Навальной, вдовы оппозиционного российского политика Алексея Навального.

«Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома на посещение обращения... Потенциальное присутствие Навальной вызвало беспокойство среди украинцев», — отмечается в статье.
По сведениям издания, предполагалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть рядом с Зеленской и Навальной. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Алексея Навального, однако она также заявила, что она не сможет присутствовать на данном событии.

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#сша
#политика
#обращения
#дома
#всу
#байден
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Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области
Марочко: войска поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области
06 марта 2024, 08:43

Фото: iStock/JARAMA

За последние 24 часа высокоточные удары Вооруженных Сил Российской Федерации поразили около 20 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом 6 марта сообщил военный эксперт, бывший подполковник Луганской Народной Республики, Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Были применены высокоточные удары по населенным пунктам. В процессе огневого поражения использовались авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерийские системы», — отметил эксперт, ссылаясь на свои источники.
Марочко также добавил, что удары были нанесены по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий. Среди целей российских вооруженных сил также были склады боеприпасов, военная техника и личный состав украинских вооруженных сил.

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#эксперт
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#новости
#всу
#минобороны
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«Как мешок картошки»: Имитирующей оргазм с партнером три года подряд женщине дали совет
06 марта 2024, 07:24

Фото: istock / PeopleImages

С‌екс-коуч Лаура Коллинз дала совет женщине, которая имитирует оргазм со своим партнером уже более трех лет. Историю женщины публикует издание Metro.
Читательница поделилась, что ее мужчина не догадывается об обмане, а правда может причинить ему боль. Читательница хотела бы перестать притворяться, но выйти из этого круга уже не может. Помимо этого, она призналась, что ее партнер не очень любит экспериментировать в постели.

«Мы редко занимаемся сексом не в миссионерской позе, никаких спонтанности и восторга. Всегда в кровати, всегда скучно и предсказуемо. Иногда он пыхтит полчаса, и я не могу дождаться, когда он достигнет оргазма», — поделилась женщина, добавив, что достигает оргазма только при мастурбации.
Женщина отметила, что в остальных аспектах бойфренд ее устраивает, но появляются грустные мысли о том, что придется так провести всю жизнь.

Коллинз ответила, что не нужно ждать от партнера действий, приводящих к кульминации, и при этом, лежать«как мешок картошки».

«Возьмите ответственность за ваш сексуальный отклик и расскажите ему, что вас заводит, а что нет. Вы симулировали все это время. Теперь он уверен, что все прекрасно. Вы точно знаете, что доводит вас до оргазма — поделитесь же с ним этим знанием, проблема точно связана с секретом», — порекомендовала эксперт.
Секс-коуч также посоветовала проявлять инициативу самостоятельно, к примеру, попробовать соблазнить партнера не в спальне.

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#секс
#эксперт
#женщина
#жизнь
#женщины
#мужчина
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Бывший российский курсант осужден за государственную измену
Бывшего российского военного курсанта приговорили к 12 годам за госизмену
06 марта 2024, 04:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта командного училища Владислава Боярсинова к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, передает информационное агентство ТАСС на основании информации, предоставленной сотрудниками полиции.
В ходе следствия Бояршинов признал свою вину, и суд учел это как смягчающее обстоятельство.

Суд признал мужчину виновным в сборе информации, которая может использоваться против безопасности России. Других подробностей не приводится.

Ранее, в конце февраля, суд заочно приговорил к пожизненному заключению за государственную измену российского актера Кирилла Канакина*.

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*включен Росфинмониторингом в реестр организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
#суд
#госизмена
#приговор
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Advanced Materials: Швейцарские учёные научились добывать золото из отходов
06 марта 2024, 03:58

Фото: iStock/bodnarchuk

Ученые из швейцарского Федерального технологического института в Цюрихе (ETH) представили инновационный метод извлечения золота из электронных отходов, который использует для этих целей белковую фибрилловую губку, полученную из сыворотки после производства сыра. Результаты их работы были представлены в статье под названием «Извлечение золота из электронных отходов с помощью амилоидных аэрогелей пищевых отходов», опубликованной в журнале Advanced Materials.
Существующие технологии извлечения золота из электронных отходов требуют значительных энергозатрат и использования токсичных химических веществ, в то время как инновационный подход, открытый швейцарскими учёными, использует для эффективности подобного извлечения белковую губку. Это происходит за счёт того, что последняя способна селективно адсорбировать золото из раствора металлических частей электроники.

Исследователи продемонстрировали эффективность метода, извлекая значительное количество золота: 450 миллиграммов из 20 старых материнских плат от компьютеров.. При этом команда руководившего исследованием ETH профессора Меззенги подтвердила коммерческую выгодность новой технологии, так как сделанные учеными затраты на электроэнергию и приобретение материалов оказались в 50 раз ниже, чем стоимость извлечённого ими в итоге золота.

Хотя электронные отходы являются наиболее перспективным источником для использования этого метода извлечения золота, ученые также рассматривают в качестве потенциальных источников промышленные отходы от производства микрочипов или процессов покрытия золотом электронных изделий.

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#золото
#ученые
#исследование
#отходы
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Маткапитал на второго и третьего ребёнка предложили повысить до 1 млн рублей
РИА Новости: Депутаты предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей
06 марта 2024, 00:59

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Представители сразу трёх думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» — подготовили проект о повышении материнского капитала на второго и третьего ребёнка до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от либерал-демократов Ярослава Нилова, возглавляющего думский комитет по труду
Согласно соответствующему законопроекту, написал Нилов в своём Telegram-канале, с 1 февраля 2025 года выплату на первого ребёнка планируется увеличить до 756,7 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 февраля 2024 г. материнский капитал проиндексировали: выплата на первого ребенка сейчас составляет 631 тыс. рублей, а на второго — 834 тысячи (или 203 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату на первенца).

Материнский капитал – это мера господдержки российских семей по национальному проекту «Демография».

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.

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#материнский капитал
#дети
#госдума
#деньги
#депутаты
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«Страна» сообщает о взрывах и работе ПВО в Одессе
06 марта 2024, 00:43

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

Мощные взрывы прогремели в Одессе на юге Украины в ночь на среду, 6 марта. Об этом сообщило украинское издание «Страна». По информации издания, работает система ПВО, а на город движутся российские дроны. О мощных взрывах в городе также сообщают местные Telegram-каналы.
При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Одесской, а также в Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях страны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#одесса
#взрывы
#украина
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РИА Новости: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Сочи
06 марта 2024, 00:11

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, передает РИА Новости.
В рамках визита Гросси состоится ряд встреч на высоком уровне, а также запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС. Об этом ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом не исключены переговоры главы МАГАТЭ с президентом Владимиром Путиным, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Атаки на ЗАЭС могут привести к техногенной катастрофе, при которой пострадает вся Европа. МАГАТЭ не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на ЗАЭС до сих пор сохраняется. Во время своего брифинга в Совете безопасности ООН гендиректор МАГАТЭ указал, что тенденцию на улучшение обстановки вокруг и внутри ядерного объекта «трудно увидеть даже при всём старании».

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#сочи
#консультации
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#дмитрий песков
#магатэ
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