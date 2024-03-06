Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

Фото: Сайт Кремля
Украинских пленных, которые отказались от обмена и желают стать гражданами России, планируют привлечь к восстановлению новых регионов и строительству. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.
По информации главы региона, в плен взяли 25 тысяч бойцов ВСУ. Уточняется, что это военнослужащие, которых не нужна медицинская помощь.
Сейчас изучаются варианты, как их можно задействовать в восстановлении того, что они сами разрушили, и строительстве объектов в новых регионах Российской Федерации.
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Алина Юрчак