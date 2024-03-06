Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

На линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на переброску резервов на некоторые участки ВСУ лишаются личного состава и техники натовского образца. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось закрепиться ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».