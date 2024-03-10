Под Авдеевкой зафиксировали группу иностранных наемников

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Группа иностранных наемников была обнаружена российскими разведчиками у поселков Тоненькое и Орловка под Авдеевкой.
Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского.
Он пояснил, что согласно данным объективного контроля, у линии фронта в данном районе находятся представители Польши и Грузии.
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«Наши разведчики зафиксировали присутствие группы иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — подтвердил Кимаковский.
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Артем Кузьмин