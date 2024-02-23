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Четверо колумбийских наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), были убиты в результате удара в Донецкой народной республике (ДНР). Об инциденте сообщила газета Vanguardia.
По данным материалов, одним из бойцов был 28-летний Вильмар Мартинес Васкес. Он вступил в «Международный легион» ВСУ в апреле 2023 года. По словам его колумбийского дяди, Васкес служил в местной армии, а после демобилизации работал в секторе безопасности в Дубае. Однако в прошлом году ему предложили «тройную зарплату» за вступление в ряды украинской армии.
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Александр Климов