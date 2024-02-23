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Российские войска уничтожили колумбийских наемников ВСУ

Vanguardia: в ходе удара ВС РФ погибли четыре колумбийских наемника ВСУ
23 февраля 2024, 02:44
Фото: iStock/Ildar Imashev

Фото: iStock/Ildar Imashev

Четверо колумбийских наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), были убиты в результате удара в Донецкой народной республике (ДНР). Об инциденте сообщила газета Vanguardia.

Издание отмечает, что российские войска атаковали подконтрольный Киеву населенный пункт Курахово.

По данным материалов, одним из бойцов был 28-летний Вильмар Мартинес Васкес. Он вступил в «Международный легион» ВСУ в апреле 2023 года. По словам его колумбийского дяди, Васкес служил в местной армии, а после демобилизации работал в секторе безопасности в Дубае. Однако в прошлом году ему предложили «тройную зарплату» за вступление в ряды украинской армии.

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На Украине отметили важность ротации военных для обороны
Офицер Кроткевич: ВСУ требуется ротация военных для обороны Киева и Харькова
23 февраля 2024, 02:00

Фото: iStock/zabelin

Майор и начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич заявил, что ротация сил на передовой необходима для обороны украинских городов. Слова Кротевича приводит информационное агентство ТАСС.
Кротевич отметил, что под угрозой находится Харьков и Киев в частности.

«Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у нас точно не будет войск, чтобы оборонять Харьков, Киев и так далее», – сказал офицер.

Ранее немецкий журналист Грегор Швунг заявил, что в Киеве при взгляде на успехи российской армии испытывают панику.

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В Пентагоне заявили об успехах ВСУ на фронте
Пентагон: ВСУ добиваются успеха на восточном и южном фронтах
23 февраля 2024, 01:17

Фото: iStock/zabelin

Заместитель представителя Пентагона Сабина Сингх заявила, что украинские войска продвигаются на востоке и юге страны, сообщает ТАСС.
В то же время она признала, что армия сталкивается с некоторыми трудностями. Сингх отметила, что армии не хватает боеприпасов и артиллерии, особенно из-за отсутствия поставок помощи с Запада.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна приняла десятки БТР М113 и ожидает получения еще нескольких сотен.

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#сво
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Путин заявил об увеличении поставок танков и БПЛА в ВС РФ
Путин: поставки танков и БПЛА в ВС РФ возросли в несколько раз
23 февраля 2024, 00:21

Фото: iStock/cla78

Поставки танков, беспилотников и другого вооружения по заказу Вооруженных сил России за последние годы выросли в несколько раз, а производство перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военную отрасль переходят на следующий этап. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
Президент отметил, что в последние годы предприятия военно-промышленного комплекса наращивают производство и поставки наиболее востребованного вооруженными силами оружия.

«Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарийной борьбы, средств связи и разведки», – перечислил глава государства.

Следующие задачи – разработка и серийное производство перспективных образцов, внедрение в военную сферу технологий искусственного интеллекта, подчеркнул Путин.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник
22 февраля 2024, 22:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Брянской области сбит украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА.», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинский беспилотник сбили с помощью российской системы противовоздушной обороны. Также, по словам главы региона, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Минувшей ночью Богомаз также сообщал, что над Брянской областью уничтожен украинский дрон. Речь о БПЛА самолетного типа. Он был уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО, уточнил глава области.


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Украина получила десятки БТР M113 и ждет получения еще нескольких сотен
Умеров: На Украину прибыли десятки БТР M113, ожидается еще несколько сотен
22 февраля 2024, 21:26

Фото: iStock/married man

Украина получила несколько десятков бронетранспортеров М113, они уже направлены на позиции в ВСУ. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
14 февраля в Испании заявили, что на Украину будут переданы бронетранспортеры М113 и новая партии боеприпасов.

«Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — написал Умеров в своей социальной сети.

Однако он не уточнил, какая именно страна передала Украине данную технику, но уточнил, что она уже направлена на позиции ВСУ.

Ранее глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом текущего года передаст Украине первую партию истребителей F-16. Он также отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, а также 15 тысяч артиллерийских снарядов.

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Столтенберг: ВСУ могут бить с F-16 по целям за пределами Украины
22 февраля 2024, 20:54

Фото: iStock/KuntalSaha

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина при получении истребителей F-16 сможет использовать их для нанесения ударов по военным объектам России за вне территории Украины. Его словам передает «Радио Свобода»*.
«Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», - говорится в статье.

При этом он уточнил, что все союзники Украины будут самостоятельно принимать решение о передаче Киеву истребителей F-16.

Ранее глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом текущего года передаст Украине первую партию истребителей F-16. Он также отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, а также 15 тысяч артиллерийских снарядов.

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*признано в РФ СМИ-иноагентом
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«Она обрушится»: В ВСУ признали, что украинской обороне придёт конец после потери Авдеевки
Стариков: Оборона ВСУ обрушится после потери Авдеевки
22 февраля 2024, 17:13

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская линия обороны обрушится после потери Авдеевки, об это заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале.
«Вот они (российская армия) в Авдеевке вышли на эту линию. За неделю мы должны быстро создать или восстановить, или укрепить нашу линию обороны. Если мы ее сейчас не сделаем по всем законам инженерного искусства и военной науки, нам придется отойти на другую линию», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Стариков.

По словам эксперта, если Вооружённые силы РФ продолжат продвигаться вглубь, снося украинские укрепрайоны и уничтожая позиции, то линия обороны ВСУ вскоре будет окончательно разрушена.

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#всу
#сво
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В Британии раскрыли, как российским военным удалось освободить Авдеевку от ВСУ
Эксперт Меркурис: ВС РФ разгромили ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ-500
22 февраля 2024, 16:31

Фото: РИА Новости

Армия России разгромила бойцов ВСУ в районе села Победа авиабомбами ФАБ-500, в подобных условиях украинские военные не могли больше оборонять населенный пункт. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем. Сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать это место в таких условиях», — рассуждает Меркурис в своем блоге на YouTube.

22 февраля в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили от ВСУ село Победа в Донецкой Народной Республике. При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 410 человек живой силы.

Освобождение Победы позволит армии России подобраться к позициям ВСУ в Новомихайловке, в которую также вошли войска РФ. Также некоторые эксперты полагают, что таким образом ВС РФ готовит плацдарм для нанесения удара по Угледару с севера.

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«Выспаться за 20 минут»: на СВО применяют новый комплекс биостимуляции
На СВО применяют комплекс «Ритм-Полет», позволяющий выспаться за 20 минут
22 февраля 2024, 15:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские инженеры создали комплекс биостимуляции «Ритм-Полет», благодаря которому можно всего за 20 минут отдохнуть так как за время сна длительностью 4-6 часов, он уже применяется в зоне спецоперации для отдыха российских военных. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
«Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что аппарат нормализует эмоциональное состояние человека, снимает нервное напряжение и усталость, а также повышает устойчивость к стрессам, предупреждает усталость и увеличивает работоспособность.
Данный комплекс включает в себя маску со встроенным экраном, наушники и пульт управления. При этом изначально его разрабатывали для военных летчиков. Однако им пользуются военные, в том числе в зоне спецоперации.

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