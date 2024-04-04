Подмосковных водителей предупредили об активизации диких животных

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
С наступлением весны дикие животные в лесах Московской области стали активнее и начали чащи выходить на дороги, об этом водителей предупредили в министерстве экологии и природопользования региона.
«Весной у многих диких животных начинается период бодрствования, кто-то ищет себе партнера, а кто-то отправляется на поиски пропитания. В это время автомобилистам особенно важно не превышать скорость и быть особенно осторожными, так как зверей зачастую можно встретить на дорогах общего пользования», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.Он отметил, что весной растёт число аварий с кабанами и лосями. Такие ДТП не только опасны и приводят к порче имущества, но и налагают на водителя ответственность за ущерб, причинённый охотничьим ресурсам. Причём такую ответственность водитель несёт всегда, вне зависимости от обстоятельств аварии.
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