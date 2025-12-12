Под Калугой женщина родила второго ребёнка через 40 дней после смерти первого
В Калужской области местная жительница Наталья Артеменкова родила второго ребёнка через 40 дней после гибели первого плода. Как сообщает Telegram-канал Mash, это первый подобный эпизод в России за последние 20 лет.
Артеменкова ожидала двойню, однако на 24-й неделе беременности у неё преждевременно отошли воды, и один из малышей погиб. Чтобы сохранить второго ребёнка, специалисты перинатального центра остановили родовую деятельность и поместили женщину под постоянное наблюдение.
Следующие 40 дней Наталья провела в стационаре. Врачам удалось продлить беременность, и в итоге она родила девочку весом 1250 граммов. Ребёнка назвали Марией. Медики оценивают её состояние как стабильное и удовлетворительное.
Специалисты отмечают, что такие случаи крайне редки и описаны в мировой медицинской литературе лишь в единичных примерах. В России подобного не происходило как минимум два десятилетия.
Читайте также: