Под Калугой женщина родила второго ребёнка через 40 дней после смерти первого

12 декабря 2025, 17:19

Фото: iStock/gorodenkoff

В Калужской области местная жительница Наталья Артеменкова родила второго ребёнка через 40 дней после гибели первого плода. Как сообщает Telegram-канал Mash, это первый подобный эпизод в России за последние 20 лет.