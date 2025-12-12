Суд Петербурга впервые прекратил спор о возврате квартиры по «схеме Долиной»

12 декабря 2025, 14:30

Фото: iStock/brizmaker

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры по «схеме Долиной», заключив с участниками мировое соглашение. Это первый подобный случай в городе, сообщает в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.