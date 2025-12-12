Суд Петербурга впервые прекратил спор о возврате квартиры по «схеме Долиной»
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры по «схеме Долиной», заключив с участниками мировое соглашение. Это первый подобный случай в городе, сообщает в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Истица, Маргарита, продала квартиру Константину в июле 2024 года за пять миллионов рублей под давлением мошенников, выдававших себя за сотрудников МВД, Центробанка и ФССП. Женщина обратилась в полицию, а затем подала иск о признании сделки недействительной.
В ходе разбирательства стороны договорились расторгнуть договор: Маргарита обязуется вернуть полученные средства через безотзывный аккредитив, действующий до апреля 2026 года, а Константин — освободить квартиру и передать ее обратно истице одновременно с подписанием акта. Суд постановил, что каждая сторона оставляет за собой понесённые судебные расходы.
Ранее районные суды Петербурга рассмотрели более 50 подобных дел о возврате квартир, проданных под влиянием мошенников. В большинстве случаев применялось правило двойной реституции: покупатель возвращал жильё, а продавец — деньги. Этот случай стал первым, когда стороны смогли урегулировать спор миром без принудительного решения суда.
Читайте также: