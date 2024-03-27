Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что с прошлого года на баланс государства через суд вернулись 15 предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам Краснова, общая стоимость заводов превышает 333 миллиарда рублей. Генеральный прокурор пояснил, что государство вернуло стратегические предприятия, так как собственники данных предприятий вредили обороноспособности страны тем, что не проводили модернизацию и выводили основной доход на зарубежные счета.
Краснов отметил, что эти меры не являются деприватизацией, так как речь шла об адекватных юридических действиях на незаконную деятельность собственников.
Напомним, ранее стало известно, что Генпрокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха» и были, по мнению ведомства, незаконно приватизированы в начале 2000-х годов.
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Краснов отметил, что эти меры не являются деприватизацией, так как речь шла об адекватных юридических действиях на незаконную деятельность собственников.
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Екатерина Коршунова