Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах

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Аномальные морозы от -20°C до -40°C ожидаются на Урале, в Сибири, Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.
Так, по прогнозам метеорологов, в Ненецком автономном округе и Коми с 27 по 29 марта температура воздуха ожидается на 7-10°C ниже нормы — от -27°C до -28°C. В Ямало-Ненецком автономном округе показатели опустятся на 6-9°C ниже нормы — до -32°C. В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до -20°C…-23°C. В Красноярский край придут морозы до -35°C. В центре Якутии — до -36°C…-40°C, Бурятии и Забайкальской крае — -25°C, в Иркутской области — -23°C…-30°C.
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