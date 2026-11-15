Под Магаданом спасатели нашли и вывезли из леса двух заблудившихся туристов

15 ноября 2026, 05:19

Ночью под Магаданом спасатели вывезли в город двух заблудившихся в лесу туристов

Фото: канал в MAX «МЧС Магаданской области»/@id4909912756_gos

Cпасатели вывезли на снегоходах двух туристов, заблудившихся в лесу в районе Нагаевской сопки. Об этом рассказали в канале «МЧС Магаданской области» на платформе MAX.