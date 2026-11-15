Под Магаданом спасатели нашли и вывезли из леса двух заблудившихся туристов
Cпасатели вывезли на снегоходах двух туристов, заблудившихся в лесу в районе Нагаевской сопки. Об этом рассказали в канале «МЧС Магаданской области» на платформе MAX.
Мужчины потерялись вечером 14 ноября и не могли найти дорогу домой. Жена одного из них сообщила о случившемся. К поискам привлекли спасателей МЧС, ПСЦ и мэрии Магадана. Туристы оставались на связи.
Территорию прочесывали на снегоходах, при этом более труднодоступные участки обследовали квадрокоптером с тепловизором. Около трёх часов ночи мужчин нашли и доставили в город. Медицинская помощь им не потребовалась.
В МЧС России напомнили: выходя в труднодоступную местность, нужно сообщать близким маршрут и планируемое время возвращения, брать заряженные средства связи, запас тёплой одежды и еды, а также простейшие средства подачи сигналов.
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