Минпросвещения РФ определило даты зимних каникул для школьников
Российским школам рекомендовали провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, отдых учащихся продлится 11 дней. Подчеркивается, что общеобразовательные организации могут взять график Минпросвещения РФ за основу или составить собственный календарный учебный план. При разработке учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что зимние каникулы традиционно совпадают с новогодними праздниками. По его словам, школьникам важно провести это время с семьёй и наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы перед продолжением учёбы.
Напомним, что наступило 15 ноября. Согласно народному календарю, сегодня отмечается Акиндинов день, который также называют «Житницей» или «Запечником». Православная церковь в это время чтит память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста, пострадавших за веру в IV веке в Персии. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
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