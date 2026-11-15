Врач развеял миф о пользе красного вина для крови
Красное вино не повышает уровень гемоглобина в крови, а наоборот, мешает усвоению железа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
Он отметил, что любой алкоголь негативно влияет на печень, которая участвует в обмене веществ и поддержании состава крови. В частности, в красном вине есть вещества, которые препятствуют усвоению железа — ключевого микроэлемента в составе гемоглобина. Если его уровень понизится, у человека разовьётся анемия. При ней наблюдаются быстрая утомляемость, головокружения и слабость.
Таким образом, распространённое мнение о том, что красное вино является эффективным средством для повышения гемоглобина — всего лишь миф. Больше всего железа содержится в гранатах и красном мясе. Эти продукты могут помочь при лёгкой стадии анемии. В более серьёзных случаях врач советует не заниматься самолечением, а обращаться к терапевту.
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