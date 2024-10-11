«Под маской ОРВИ»: Врач рассказал, когда мозоль может стать причиной опасной инфекции

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Специалисты Мытищинской больницы помогли школьнице, у которого развилось серьезное воспаление ноги из-за мозоли.
В учреждение обратилась жительница в возрасте пятнадцати лет с подозрением на рожистое воспаление ноги. Выяснилось, что причиной заболевания стала мозоль от ношения новой обуви.
На момент обращения в больницу у пациентки уже была высокая температура и выраженная интоксикация, а больная нога сильно отекла.
Врачи оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
Заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова в беседе с «Радио 1» сообщила, что мозоль, действительно, может вызвать тяжелую инфекцию.
Однако она добавила, что в случае с девочкой обнаружилась новая область, ставшая источником заболевания.
По ее словам, «рожа» и ОРВИ очень похожи по симптомам, однако отличительные свойства все же имеются.
Она дополнила, что для исключения подобных ситуаций, следует соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой кожных покровов и пользоваться антисептиками.
В заключении она подчеркнула, что во время ношения обуви мозоль лучше заклеивать пластырем с ватной подушечкой, и при любых подозрениях обращаться к врачам-профессионалам: дерматологам и подологам.
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На момент обращения в больницу у пациентки уже была высокая температура и выраженная интоксикация, а больная нога сильно отекла.
Врачи оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
Заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова в беседе с «Радио 1» сообщила, что мозоль, действительно, может вызвать тяжелую инфекцию.
«Обыкновенная мозоль может стать источником такого заболевания как «рожа». Оно вызывается стрептококками, и у людей есть факторы риска: сахарный диабет, хронические дерматозы, тонзиллиты, отиты», — объяснила эксперт.
Однако она добавила, что в случае с девочкой обнаружилась новая область, ставшая источником заболевания.
«Хотя сама по себе обувь была не виновата. У девочки появилась мозоль, на которую она просто не обратила внимание. Мозоль натирала, потом лопнула, и в поврежденный участок кожи попал этот стрептококк, который и взвывал инфекцию. Четыре дня родители не понимали, что с ребенком происходит, потому что все симптомы были под маской ОРВИ: температура, озноб, недомогание, тошнота и рвота. А на четвертые сутки они заметили участки уплотнения и повреждения кожи, нога затекла. Вот тогда девочку госпитализировали», — рассказала врач.
По ее словам, «рожа» и ОРВИ очень похожи по симптомам, однако отличительные свойства все же имеются.
«Вас должно смутить, что температура, озноб, тошнота держатся более трех дней. Повышается потливость, и на четвертые сутки на нижних конечностях появляется розовое пятнышко, которое начинает прогрессировать и превращается в большое красное пятно, кожа становится отечной и горячей на ощупь», — сообщила заведующая детским инфекционным отделением.
Она дополнила, что для исключения подобных ситуаций, следует соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой кожных покровов и пользоваться антисептиками.
«Если мозоль уже есть, ее прокалывать не надо. Пусть сама проходит. Надо мыть с мылом, пользоваться спиртовыми салфетками. Спиртом можно протирать, но без фанатизма. Когда она лопнула, ни в коем случае не касаться грязными руками, не надевать грязную обувь, не посещать бани, сауны, бассейны и какие-то общественные водоемы. Ждать пока эта мозоль подсохнет, и на ней образуется корочка», — дала рекомендации врач.
В заключении она подчеркнула, что во время ношения обуви мозоль лучше заклеивать пластырем с ватной подушечкой, и при любых подозрениях обращаться к врачам-профессионалам: дерматологам и подологам.
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Анастасия Бондарева