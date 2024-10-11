«Под маской ОРВИ»: Врач рассказал, когда мозоль может стать причиной опасной инфекции

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях, изменится с 12 до 14 октября из-за работ на участке между станциями Внуково и Лесной городок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.