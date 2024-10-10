Врачи из Мытищ предупреждают о риске инфекционного воспаления кожи из-за новой обуви

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Мытищинскую больницу поступила пятнадцатилетняя девушка с подозрением на рожистое воспаление ноги. После проведения клинических и диагностических исследований диагноз подтвердился, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Причиной заболевания стала мозоль, полученная из-за ношения новой обуви.
Рожа — это инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, вызываемое бактериями стрептококками. Обычно это заболевание приводит к серьёзным осложнениям, связанным с нарушением циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме, особенно у детей.
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Рожа — это инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, вызываемое бактериями стрептококками. Обычно это заболевание приводит к серьёзным осложнениям, связанным с нарушением циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме, особенно у детей.
«Этот случай нетипичный, поскольку обычно рожистое воспаление диагностируются в пожилом возрасте. Девочка попала к нам на 4 сутки болезни с тяжелым течением – высокой температурой, слабостью, ознобом, выраженной интоксикацией. При осмотре наблюдались отечность ноги и покраснение в зоне поражения. Оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию с хорошим результатом», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Раиса Попова.
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Дайана Хусинова