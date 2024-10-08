Чемпионка России по ледолазанию умерла в 35 лет от укуса клеща

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Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России во вторник, 8 октября. Детали гибели официально не назвали, по неофициальной версии, причиной смерти стал укус клеща.
«Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в организации.
Выяснилось, что Алену укусил зараженный клещ на даче в конце июня. В больнице у Власовой выявили энцефалит и последующее осложнение.
Спортсменка три месяца провела на ИВЛ с поражением 70% легких. Она находилась в состоянии близком к коме. По словам родственников, Алена все слышала и даже пыталась отвечать, но 5 октября она скончалась. У нее остались муж и 12-летняя дочь.
По данным Федерации альпинизма России, прощание с Власовой состоится 9 октября.
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Лия Мурадьян