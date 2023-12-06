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Среди украинских военных назревает беспокойство, у них накопилось уже множество претензий к власти. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
«Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает», — заявил Катер в эфире канала Welt.
По его словам, украинские военные очень находятся в полном изнеможении, так как круглосуточно и беспрерывно принимают участие в боевых действиях. Он уточнил, что в последнее время все чаще слышит от руководства ВСУ о сильной усталости военных.
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