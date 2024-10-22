Под Наро-Фоминском снесли разрушенное здание бывшего сельсовета

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В деревне Назарьево Наро-Фоминского городского округа ликвидировали аварийное здание бывшего сельсовета. Работы на улице Центральной проводили в рамках ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Здание площадью 105 кв. м. построили в 1962 году. В 1994-м объект был выведен из эксплуатации и заброшен. Со временем постройка разрушилась. В связи с моральным и физическим износом одноэтажное деревянное строение было признано аварийным. В 2022 году сменился правообладатель объекта, и сооружение внесли в список для ликвидации», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Сейчас работы по демонтажу, расчистке участка и вывозу строительного мусора были завершены
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
По данным Мособлархитектуры, на территории Наро-Фоминского городского округа выявлено 143 объекта незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 83 объекта. Это 58% от общего количества.
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Лора Луганская