В Балашихе снесли аварийный многоквартирный дом 1950 года постройки

Фото: пресс-служба Минимущества МО
В городском округе Балашиха ликвидировали аварийное здание. Расселённый жилом дом № 37 располагался в микрорайоне Железнодорожный на улице Кооперативной, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Жилой дом 1950 года постройки – двухэтажный, кирпичный, площадью более 1,2 тыс. кв. м. Из-за физического и морального износа конструкций он был признан аварийным. После этого провели расселение 22 жилых помещений. Затем продолжительное время здание пустовало и начало разрушаться», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Он добавил, что прилегающая территория находилась в ненадлежащем состоянии, ограждения не было. Строение включили в перечень объектов для ликвидации и снесли силами администрации городского округа Балашиха. Сейчас работы завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован. Что будет на освободившейся территории, администрация пока не решила.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
По данным Мособлархитектуры, всего на территории Балашихи выявлено 366 объектов незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 208 объектов, то есть 57% от общего количества.
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Лора Луганская