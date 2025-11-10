Под Новосибирском учёный спас от смерти раненого журавля

10 ноября 2025, 13:22

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Под Новосибирском в полях Искитимского района старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, кандидат биологических наук Олег Андреенков спас раненого журавля, который после лечения отправится в барнаульский зоопарк.





Мужчина узнал о раненом журавле от своей знакомой и сразу отправился на его поиски. Спустя несколько часов он поймал птицу.





«Журавль — птица крупная, сильная и достаточно опасная. Он очень точно может ударить клювом, как и все птицы со схожим образом жизни — цапли, аисты и им подобные. Поэтому, чтобы у него не было лишнего стресса, мы старались на то короткое время, что он провёл у нас, выделить ему отдельную комнату», — рассказал Андреенков в беседе с Om1 Новосибирск.