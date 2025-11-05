В Москве спасли чернобурого лиса от незаконных хозяев
На севере Москвы изъяли чернобурого лиса, которого семья содержала в обычной квартире. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, помимо дикого животного, в «домашнем зоопарке» находились 15 кур, два петуха и две собаки. О нарушении закона заявил сосед, который видел, как хозяева выгуливали необычных питомцев во дворе, где играли дети.
Трехгодовалого лиса по кличке Нильс передали для реабилитации в Московский зоопарк. В надзорном ведомстве подчеркнули, что содержание диких животных в квартирах противоречит закону.
