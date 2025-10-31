Рысь залезла на трубу теплотрассы и попала в ловушку — фото
SHOT: Дикая рысь застряла в колючей проволоке на заводе в Челябинске
В Челябинске рысь запуталась в колючей проволоке и, возможно, получила травмы.
Как пишет телеграм-канал SHOT, публикуя соответствующий снимок, хищника заметили на ограждении завода трубопроводной арматуры. Зверь, по информации СМИ, залез на теплую трубу теплотрассы, пытаясь согреться.
На место прибыли спасатели и сотрудники зоопарка. Животное планируют временно усыпить, чтобы безопасно снять проволоку и оказать помощь.
Ранее сообщалось, что таксист в Челябинске спас пенсионера от мошенников.
Читайте также: