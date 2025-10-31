Достижения.рф

Рысь залезла на трубу теплотрассы и попала в ловушку — фото

SHOT: Дикая рысь застряла в колючей проволоке на заводе в Челябинске
Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

В Челябинске рысь запуталась в колючей проволоке и, возможно, получила травмы.



Как пишет телеграм-канал SHOT, публикуя соответствующий снимок, хищника заметили на ограждении завода трубопроводной арматуры. Зверь, по информации СМИ, залез на теплую трубу теплотрассы, пытаясь согреться.



На место прибыли спасатели и сотрудники зоопарка. Животное планируют временно усыпить, чтобы безопасно снять проволоку и оказать помощь.

Никита Кротов

