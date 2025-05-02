Аномальная погода в Подмосковье привела к массовым отключениям электроэнергии

Ночью в Подмосковье наблюдались необычные для начала мая погодные условия: сильный циклон принес мокрый снег и порывистый ветер, вызвав образование наледи на линиях электропередачи. Это привело к падению большого количества деревьев и серьезным повреждениям инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.