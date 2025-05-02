Аномальная погода в Подмосковье привела к массовым отключениям электроэнергии

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Ночью в Подмосковье наблюдались необычные для начала мая погодные условия: сильный циклон принес мокрый снег и порывистый ветер, вызвав образование наледи на линиях электропередачи. Это привело к падению большого количества деревьев и серьезным повреждениям инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
В настоящее время более 200 аварийных бригад, включая сотрудников коммунальных служб и специалистов МЧС, активно работают над устранением последствий стихии. Основные усилия направлены на восстановление энергоснабжения и расчистку дорог, особенно в районах Рижского и Савеловского направлений, где движение поездов затруднено. Для пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты.
Наиболее пострадавшими оказались северные и северо-западные районы Подмосковья, такие как Талдомский, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа. Всего без света остались около 26 тысяч человек, повреждено 237 линий электропередач и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций.
Особое внимание уделяется восстановлению работы котельных, оставшихся без питания. Например, в Сергиевом Посаде временно прекратили работу 11 котельных, а в Дмитровском районе – 21. Местные власти подчеркнули, что вся необходимая техника и персонал задействованы для оперативного решения проблемы.
Глава Московской области Андрей Воробьев призвал население проявлять терпение и пообещал своевременно сообщать о ходе работ по ликвидации последствий ненастья. Точные сроки восстановления всех объектов пока уточняются.
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Наиболее пострадавшими оказались северные и северо-западные районы Подмосковья, такие как Талдомский, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа. Всего без света остались около 26 тысяч человек, повреждено 237 линий электропередач и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций.
Особое внимание уделяется восстановлению работы котельных, оставшихся без питания. Например, в Сергиевом Посаде временно прекратили работу 11 котельных, а в Дмитровском районе – 21. Местные власти подчеркнули, что вся необходимая техника и персонал задействованы для оперативного решения проблемы.
Глава Московской области Андрей Воробьев призвал население проявлять терпение и пообещал своевременно сообщать о ходе работ по ликвидации последствий ненастья. Точные сроки восстановления всех объектов пока уточняются.
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Дарья Осипова