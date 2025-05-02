Последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности

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В связи с ухудшением погодных условий в Истре и по всему Подмосковью с 7:00 2 мая в «Мособлэнерго» введён режим повышенной готовности.
На дежурство по региону вышли 349 бригад, что составляет около 1,4 тыс. человек. Для работы им предоставлено 568 единиц специальной техники и 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 48 МВт. В компании отметили, что готовы оперативно реагировать на любые сбои в электроснабжении. В случае отключения электричества можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 99-500-99.
Кроме того, специалисты занимаются уборкой упавших деревьев.
Аварийные бригады коммунальных служб — МБУ «ДОДХИБ», МБУ «ЖКУ м.о. Истра», АО «Истринская теплосеть», МУП «Истринская теплосеть», а также бригады «Россетей», «МосОблЭнерго» и ГКУ МО МОС АВС — оперативно работают над устранением последствий непогоды: восстанавливают электроснабжение и очищают территории от последствий снегопада, сообщила в своем телеграм-канале глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.
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Кроме того, специалисты занимаются уборкой упавших деревьев.
«Работы ведутся на всех заявленных адресах. Все заявки по упавшим деревьям приняты, и службы начали устранение последствий непогоды. В первую очередь будут убраны деревья, блокирующие проезд на автодорогах и выездах из населённых пунктов, микрорайонов и СНТ», — сообщили в администрации Истры.В муниципалитете зарегистрировано более 50 поваленных деревьев, из которых 35 уже убраны. Также зафиксированы обрывы проводов, что привело к отключению электроэнергии на нескольких коммунальных объектах округа. Кроме того, в Истре, Снегирях, Курсаково и Дедовске обнаружено около 10 случаев подтопления, из которых 5 уже устранены, а остальные находятся в процессе ликвидации.
Аварийные бригады коммунальных служб — МБУ «ДОДХИБ», МБУ «ЖКУ м.о. Истра», АО «Истринская теплосеть», МУП «Истринская теплосеть», а также бригады «Россетей», «МосОблЭнерго» и ГКУ МО МОС АВС — оперативно работают над устранением последствий непогоды: восстанавливают электроснабжение и очищают территории от последствий снегопада, сообщила в своем телеграм-канале глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.
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Анастасия Хохлова