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Последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В связи с ухудшением погодных условий в Истре и по всему Подмосковью с 7:00 2 мая в «Мособлэнерго» введён режим повышенной готовности.
На дежурство по региону вышли 349 бригад, что составляет около 1,4 тыс. человек. Для работы им предоставлено 568 единиц специальной техники и 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 48 МВт. В компании отметили, что готовы оперативно реагировать на любые сбои в электроснабжении. В случае отключения электричества можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 99-500-99.

Кроме того, специалисты занимаются уборкой упавших деревьев.

«Работы ведутся на всех заявленных адресах. Все заявки по упавшим деревьям приняты, и службы начали устранение последствий непогоды. В первую очередь будут убраны деревья, блокирующие проезд на автодорогах и выездах из населённых пунктов, микрорайонов и СНТ», — сообщили в администрации Истры.
В муниципалитете зарегистрировано более 50 поваленных деревьев, из которых 35 уже убраны. Также зафиксированы обрывы проводов, что привело к отключению электроэнергии на нескольких коммунальных объектах округа. Кроме того, в Истре, Снегирях, Курсаково и Дедовске обнаружено около 10 случаев подтопления, из которых 5 уже устранены, а остальные находятся в процессе ликвидации.

Аварийные бригады коммунальных служб — МБУ «ДОДХИБ», МБУ «ЖКУ м.о. Истра», АО «Истринская теплосеть», МУП «Истринская теплосеть», а также бригады «Россетей», «МосОблЭнерго» и ГКУ МО МОС АВС — оперативно работают над устранением последствий непогоды: восстанавливают электроснабжение и очищают территории от последствий снегопада, сообщила в своем телеграм-канале глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

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В Дмитрове начали ликвидацию последствий майской непогоды
В Дмитров направлены дополнительные бригады для ликвидации последствий стихии
02 мая 2025, 09:48

Фото: iStock/ Marcos Assis

Из-за неблагоприятных погодных условий, включая мокрый снег, сильный ветер и образование наледи на линиях электропередач, в нескольких населенных пунктах Дмитровского округа наблюдаются перебои с электроэнергией. В течение последней ночи произошло массовое падение деревьев.
По информации от администрации округа, в настоящее время на месте работают 7 бригад «Россетей», которые уже начали ликвидацию последствий стихии. Для ускорения восстановительных работ дополнительно направляются еще 12 бригад. Специалисты «МОС АВС» выехали для расчистки трассы вдоль линий электропередач. Дорожные службы придают приоритет очистке путей, необходимых для проезда аварийной техники.

«Мы осознаем всю серьезность ситуации и делаем все возможное для быстрого восстановления подачи электроэнергии и тепла в дома», — заявил глава округа Иван Курданин в своем телеграм-канале.
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Команда Подольска стала победителем первого сезона Единой Школьной лиги Подмосковья
01 мая 2025, 18:30

Фото: Телеграм @vorobiev_live

Команда Подольска стала абсолютным победителем первого сезона Единой Школьной лиги Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Соревнования проходили весь учебный год, проводилось около 5 тысяч игр и матчей по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу. В турнире приняли участие свыше 10 тысяч детей из 201 школы — 13 городских округов, подчеркнул губернатор Подмосковья.

«По итогам муниципального, регионального этапов и «Финала четырех» определены также победители по видам спорта: Щелково — шахматы, Подольск (юноши и девушки) — баскетбол 3х3; Щелково (юноши) и Истра (девушки) — волейбол; Подольск — футзал», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что учителя физкультуры и директора школ, чьи команды вошли в тройку призеров, удостоятся стимулирующих выплат. Первых наградят за достижения в каждом виде спорта, а вторых — за лучший общий результат команды.

«Со следующего года участвовать в Школьной лиге будут уже все наши городские округа. Желаю удачи и ждем вас в новом сезоне!», — заключил Андрей Воробьев.

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#учителя
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На старт забега «Рекорды Победы» в Красноармейске в проливной дождь вышли около 200 участников
На старт забега «Рекорды Победы« в Красноармейске вышли около 200 участников
01 мая 2025, 18:28

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Сегодня, 1 мая, в подмосковном Красноармейске на бульваре Зубова стартовал марафон памяти «Рекорды Победы». Несмотря на прохладную погоду и сильный дождь, около 200 человек решили принять участие в этой патриотической акции.
Участников забега и зрителей поздравила с праздником заместитель главы городского округа Елена Панькив. А старт объявил серебряный призёр и чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Легков, сообщает пресс-служба местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Бегуны двигались по трассе плечом к плечу, не стараясь выявить победителя, не фиксируя лучшее время. Дистанция была выбрана символическая — 1945 метров в память о народном подвиге и великой Победе.

«Я побежал в первых рядах со своей семьей! Гордо нес флаг округа. Дождь не стал помехой, все люди были в бодром настрое. Возрастных ограничений не было, даже дети весело шлёпали прямо по лужам! Наша компания, как всегда, не могла остаться в стороне и помогла в организации забега. Заряд на все праздники получил! Все большие молодцы! Всех с праздником», — эмоционально описал своё участие в акции депутат окружного Совета депутатов и генеральный директор компании «Пластик он лайн» Дмитрий Кульков.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

«Атмосфера была просто невероятной! Люди приходили целыми семьями. Бежали малыши, школьники, взрослые, пенсионеры и даже был один участник в возрасте 90 лет! Очень порадовала организация. Предоставили красивые манишки, бейджи, медали. Всё на хорошем уровне. Погода не испугала никого. Спасибо большое всем, кто подарил жителям этот праздник!», — рассказывали после финиша участники акции.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Дома культуры подготовили концертную программу, а на финише всем вручили памятные медали, угостили горячим чаем и вкусной солдатской кашей из полевой кухни.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Забег в Красноармейске дал старт большому спортивному движению, которое объединяет три города — Пушкино, Ивантеевку и Красноармейск. В завершении марафона флаг «Рекорды Победы» Александр Легков торжественно передал Ивантеевке в лице Дмитрия Першина, мастера спорта России по лыжным гонкам. Завершится марафон в городе Пушкино 9 мая.

Марафон памяти «Рекорды Победы», посвященный юбилейной дате, которую жители Подмосковья и всей страны будут отмечать 9 мая, — это не просто соревнование, но настоящий символ единства и преемственности побед.

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Ярослав Мурашов из Егорьевска стал серебряным призером Чемпионата мира по рукопашному бою
Ярослав Мурашов из Егорьевска получил серебро чемпионата мира по рукопашному бою
01 мая 2025, 17:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск

С 26 по 29 апреля 2025 года в столице Киргизии городе Бишкек проходило первенство мира по рукопашному бою. Воспитанник Егорьевской спортивной школы «Виктория» Ярослав Мурашов получил серебряную медаль представительного турнира.
Лучшие спортсмены из 14 стран поборолись за звание чемпиона в своих возрастных и весовых категориях, сообщает пресс-служба администрации городского округа Егорьевск. В прошлом году Ярослав стал чемпионом мира, выступая в более младшем возрастном разряде, и на этот раз вновь вошёл в число лидеров.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск

Подмосковный спортсмен выступал в возрастной категории от 14 до 15 лет и в весе до 52 килограммов. Он одолел спортсменов из Киргизии и Казахстана, уступив только в финале россиянину в борьбе за второе «золото». В итоге – серебряная медаль первенства мира! С выдающимся результатом Ярослава и его тренера поздравил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

«Гордимся тобой, Ярослав! Ты достойно представил Егорьевск, Московскую область и всю Россию на международной арене. Отдельная благодарность тренеру — Сергею Александровичу Трунину — за профессионализм и вклад в развитие спорта» — сказал руководитель администрации муниципального округа.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск

Известно также, что тренера по рукопашному бою спортивной школы «Виктория» Сергея Трунина наградили Дипломом международной ассоциации рукопашного боя и международного союза рукопашного боя как тренера спортсмена, показавшего лучшую технику на данном соревновании.

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В Подмосковье состоялся форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ»
01 мая 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье состоялся очередной форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ».
Первый в этом году региональный форум с председателями советов многоквартирных домов объединил свыше 350 участников.

С приветственным словом к управдомам обратилась вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.

Также министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев определил главную задачу на ближайшие два месяца – проведение инвентаризации всех объектов ЖКХ и формирование госпрограммы.

«Совместно с МФТИ разрабатываем систему, при которой приоритетность модернизации, будет определять искусственный интеллект. На сегодняшний день мы уже отсмотрели порядка 250 очистных сооружений, ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения, КНС, из них 81 включены в ГП. Еще 30 войдут после рассмотрения на научно-техническом совете. Эту работу завершим до 1 июня, после чего с планом мероприятий ознакомим наших председателей советов МКД», – подчеркнул Григорьев.
В общей сложности для управдомов выступили восемь отраслевых спикеров – члены Правительства Московской области, Ассоциации председателей советов МКД, представители «Мособлгаза» и «Оператора информационных системы».

Кроме того, в рамках форума работали зоны, на которых специалисты отраслей ответили на интересующие участников вопросы. Всего гости получили более 50 консультаций.

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