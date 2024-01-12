Рядом с домами в СНТ в Пушкинском округе обнаружили пять опасных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Аварийные деревья, растущие вблизи двух дачных домов, обнаружили специалисты Мособллеса на территории СНТ «Берендеи» в Пушкинском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сигнал о деревьях, способных представлять опасность, поступил от местного жителя. Специалисты провели лесопатологическое исследование, которое показало, что у двух домов находится пять авариных деревьев, которые в любой момент могут упасть», — говорится в сообщении.
Результаты исследования направлены для согласования в региональный Комлесхоз. После этой процедуры деревья внесут в список для рубки на текущий год.
Читайте также:
В Мытищах наградили победителей конкурса «ЭкоПодмосковье 2023»
Прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения земли сточными водами в Химках
Русло реки Незнайки в Одинцовском округе восстановят по решению суда
Лев Каштанов