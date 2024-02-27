Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц

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В окрестностях Саратова горит здание частного предприятия, специализирующегося на производстве ячеек для яиц, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, при этом никто не пострадал.
Инцидент произошел в поселке Придорожный Энгельсского района, о чем поступило сообщение в 16:25 (15:25 по московскому времени).
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Инцидент произошел в поселке Придорожный Энгельсского района, о чем поступило сообщение в 16:25 (15:25 по московскому времени).
«Пожар произошел на территории частного предприятия, специализирующегося на производстве ячеек для яиц. Здание выполнено из железобетона... Распространение огня на другие объекты не наблюдается... Люди не пострадали. В 18:20 (17:20 по московскому времени) пожар был локализован на площади 800 квадратных метров», — сообщили представители пресс-службы управления МЧС.Читайте также:
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Артем Кузьмин