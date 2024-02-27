Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц

В Подольске в этом году планируют завершить II этап благоустройства Дубровицкого леса, III этап реконструкции парка им. Виктора Талалихина и приведут в порядок ещё несколько территорий. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.