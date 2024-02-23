в Новосибирске тушат крупный пожар

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В пятницу в Новосибирске произошел крупный пожар на складе, где хранились паллеты, продукты питания и металлические изделия. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В 07:03 по местному времени (03:03 мск) поступило сообщение о возгорании на складе в Кировском районе Новосибирска, расположенном на улице Петухова. Здание склада является кирпичным, одноэтажным с мансардным этажом. Склад разделен на три отсека, в которых хранились паллеты, продукты питания и металлические изделия. В настоящее время наблюдается интенсивное горение. Площадь возгорания уточняется», — говорится в официальном сообщении.По данным главного управления МЧС, информации о пострадавших нет. На месте происшествия сформирован штаб для координации сил и действий пожаротушения. Работает усиленная группа пожарных.
«В общей сложности в ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из которых 51 человек и 14 единиц техники принадлежат МЧС России. Кроме того, на место происшествия направлен пожарный поезд», — уточнили в ГУ МЧС.Читайте также:
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