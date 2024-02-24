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На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата

Оперштаб: на Кубани упал один летательный аппарат, возникший пожар локализовали
24 февраля 2024, 00:35
Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

В хуторе Каневского района Краснодарского края упал один летательный аппарат, сообщили в оперативном штабе региона, передает РИА Новости.
«Согласно уточненным данным ЕДДС Каневского района, подтверждено падение одного летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения», — говорится в сообщении.
Также в оперативном штабе отметили, что пожар, возникший после падения летательного аппарата, был локализован.


«К 20:50 пожар был локализован. На месте продолжают свою работу все экстренные службы», — сообщил представитель МЧС.
В пятницу вечером власти сообщили о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров. Уточнялось, что пострадавших нет, также не было угрозы жилым домам. Позднее пожар был локализован, а затем успешно потушен. Важно отметить, что ранее было поступала информация о падении двух летательных аппаратов.

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Украинский БПЛА сбит системами ПВО над Тульской областью
Министерство безопасности: над Тульской областью сбили украинский БПЛА
24 февраля 2024, 00:00

Фото: iStock/rancho_runner

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности в социальной сети ВКонтакте.
«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», – отметили в пресс-службе.

На инцидент отреагировали экстренные службы.

Ранее в Курской области объявили о ракетной опасности.

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В Курской области объявили о ракетной опасности
Губернатор Старовойт объявил ракетную опасность
23 февраля 2024, 23:48

Фото: iStock/bpawesome

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», – написал глава области.

Губернатор Старовойт призвал жителей найти укрытие в помещениях без окон и сплошных стен, а граждан на улице – зайти в ближайшее здание, подземный переход или на автостоянку.

Ранее, в ночь на 23 февраля, над Брянском и Белгородом был уничтожен украинский беспилотник.

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#брянская область
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СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны два человека
Pais: испанские спецслужбы считают, что к смерти Кузьминова причастны 2 человека
23 февраля 2024, 17:09

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Испанские спецслужбы считают, что к гибели перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек, передает печатное издание Pais.
Уточнятся, что смерть Кузьминова изучается в строгой секретности. Спецслужбы Испании рассматривают вариант, что убийцами было двое стрелков.

Дело изучает Гражданская гвардия Испании.

19 февраля журналисты сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании было обнаружено тело, по предварительным данным, Кузьминова.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию «РБК-Украина», что найденный труп, это Максим Кузьминов. Позже полиция Испании также подтвердила эту информацию газете The New York Times.

Агентство Efe написало материал со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехал автомобиль.

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Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР.

Убитый в Испании перебежчик Кузьминов жил скрытно и не общался с соседями.

В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов.
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#кадры
#минобороны
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Пассажир самолета попытался убить попутчика оружием из шариковых ручек
Daily Mail: пассажир Alaska Airlines избил попутчика оружием из шариковых ручек
23 февраля 2024, 13:08

Фото: istockphoto / Diy13

Пассажир самолета авиакомпании Alaska Airlines совершил нападение на попутчика. При этом он использовал самодельное оружие из шариковых ручек. Об инциденте сообщает издание Daily Mail.
Фигурант 24 января на рейсе из Сиэтла в Лас-Вегас. Хулио Альварес Лопес вел себя подозрительно на протяжении всего полета. В какой-то момент он направился в туалет, провел там продолжительное время, после чего вышел и направился обратно к своему месту. В этот момент он набросился на соседнего пассажира.

Злоумышленник избил его до крови двумя ручками, скрепленными резинкой. Также, он стал угрожать его жене и сыну.

Экипажу и участникам рейса удалось задержать нападающего до посадки. В Лас-Вегасе его арестовали правоохранители. На допросе Лопес пояснил полиции, он пытался убить незнакомца, так как думал, что его преследует мафия.

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#самолет
#нападение
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РКН предупредил об утечке 500 млн записей о россиянах после крупного происшествия
Замглавы РКН Милош Вагнер: начиная с 2024 года в сеть утекло 510 млн записей
23 февраля 2024, 03:30

Фото: iStock/welcomia

С начала 2024 года в сеть утекло более 510 миллионов записей о гражданах России, из которых 500 миллионов были изъяты в ходе одного инцидента. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.
«Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] – это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», – сказал он.

Сравнивая 2022 и 2023 годы, Вагнер отметил, что хотя количество утечек данных увеличилось, их объем снизился.

«А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», – отметил он.

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#интернет
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Вышедший из леса олень прогулялся по участку в Раменском
22 февраля 2024, 19:53

На территорию частного участка в селе Вишняково Раменского городского округа вышел олень. Об этом случае рассказали в пресс-службе Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Из леса животное выгнали голодные собаки, которые время от времени промышляют там в поисках пищи. Впрочем, ни догнать оленя, ни справиться с ним им не под силу. Гости прошёлся по участку, изучил его территорию и ушёл в сторону леса», – отметили в Комлесхозе.
Там напомнили, что при встрече с диким животным нужно соблюдать осторожность.
«Зверь от страха может навредить человеку. Нельзя убегать от животного, поворачиваться к нему спиной. Медленно отступайте, наблюдая за его поведением. Не смотрите лесному обитателю прямо в глаза, но не упускайте из вида», – посоветовали в ведомстве.
Там добавили, что ни в коем случае нельзя паниковать, делать резкие движения, размахивать руками и кричать.

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#московская область
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В Подмосковье заметили мошенников, маскирующихся под религиозных деятелей
22 февраля 2024, 19:32

Фото: Istockphoto / Motortion

Жителям Подмосковья стоит опасаться мошенников, которые могут выдавать себя за религиозных деятелей. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленники выступают организаторами сборов на лечение или благотворительность, играя на доверчивости и доброте граждан. Их задача – заполучить деньги или имущество. Часто жертвами становятся представители старшего поколения. Всегда критически оценивайте ситуацию. Если у вас просят перевести какую-то сумму или дать взаймы в долг, задумайтесь, готовы ли вы расстаться с этими деньгами навсегда», – подчеркнули в ГУРБ.
Там рекомендовали не передавать незнакомым людям персональную информацию, коды из СМС и пароли банковских карт.

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СК: В Москве задержали подростков, повредивших мемориальные таблички в парке
22 февраля 2024, 19:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Двоих подростков задержали за повреждением мемориальных табличек в парке Новой Москвы, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Новости о повреждении мемориальных табличек разнеслись по интернету 12 февраля. Уточнялось, что группа подростков сломала три мемориала, один из которых принадлежал фронтовику и педагогу Коммунарской школы Виктору Кесареву.

«Задержаны два подростка 2008 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) и части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений)», — сообщила Иванова.

Она также отметила, что свою вину задержанные не признали. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростков.

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В Питере скончался водитель адвоката, получивший пулю от киллера в затылок
22 февраля 2024, 18:45

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге скончался водитель адвоката, который получил пулю в затылок от киллера, об этом сообщает 78.RU.
Напомним, 20 февраля рядом со школой №622 на Выборгском шоссе водитель привёз детей в школу, высадил их из машины, а когда возвращался обратно — получил пулю от киллера в затылок.

Выяснилось, что пострадавший был водителем адвоката Виктора Патрушева.

Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, но, к сожалению, 22 февраля он скончался. Врачам не удалось спасти его жизнь.

«Уголовное дело о покушении на убийство теперь будет переквалифицировано, расследование продолжится по части 2, пункт 3 статьи 105 УК РФ «Убийство по найму», — уточняется в материале издания.

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