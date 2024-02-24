На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk
В хуторе Каневского района Краснодарского края упал один летательный аппарат, сообщили в оперативном штабе региона, передает РИА Новости.
«Согласно уточненным данным ЕДДС Каневского района, подтверждено падение одного летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения», — говорится в сообщении.Также в оперативном штабе отметили, что пожар, возникший после падения летательного аппарата, был локализован.
«К 20:50 пожар был локализован. На месте продолжают свою работу все экстренные службы», — сообщил представитель МЧС.В пятницу вечером власти сообщили о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров. Уточнялось, что пострадавших нет, также не было угрозы жилым домам. Позднее пожар был локализован, а затем успешно потушен. Важно отметить, что ранее было поступала информация о падении двух летательных аппаратов.
Читайте также:
Пожар после падения двух летательных аппаратов на Кубани локализовали
В Новосибирске тушат крупный пожар
Мощный взрыв раздался на главном газопроводе Ирана, начался пожар
Артем Кузьмин