Пожар после падения двух летательных аппаратов на Кубани локализовали

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После падения летательного аппарата в Краснодарском крае пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
На данный момент идет процесс ликвидации пожара с привлечением 40 человек и 14 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия действуют правоохранительные и специализированные службы.
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Артем Кузьмин