Под Волгоградом фура влетела в трансформаторную подстанцию и загорелась
В Волгоградской области фура врезалась в трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба интернет-провайдера Powernet.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на магистральной трассе в СНТ «Тюльпан». По информации провайдера, ночью водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на подстанцию.
После удара в трансформаторной возник крупный пожар. Пламя повредило оборудование, и кабель сгорел. Из-за этого у абонентов пропал интернет. Сообщается, что строительная бригада уже работает на месте ЧП и восстанавливает повреждённые сети. Информация о состоянии водителя на текущий момент не поступала.
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