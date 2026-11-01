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Под Волгоградом фура влетела в трансформаторную подстанцию и загорелась

Фото: Istock/Anut21ng

В Волгоградской области фура врезалась в трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба интернет-провайдера Powernet.



Дорожно-транспортное происшествие случилось на магистральной трассе в СНТ «Тюльпан». По информации провайдера, ночью водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на подстанцию.

После удара в трансформаторной возник крупный пожар. Пламя повредило оборудование, и кабель сгорел. Из-за этого у абонентов пропал интернет. Сообщается, что строительная бригада уже работает на месте ЧП и восстанавливает повреждённые сети. Информация о состоянии водителя на текущий момент не поступала.

Ольга Щелокова

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