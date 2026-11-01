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Под Тверью крушение автожира унесло жизнь одного человека

Фото: Istock/umdash9

Под Тверью один человек погиб при крушении автожира. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Чрезвычайное происшествие случилось в селе Каюрово. Винтокрылый летательный аппарат рухнул на землю практически мгновенно. Отмечается, что крушение произошло сразу после взлёта. Автожир поднялся в воздух, но почти сразу упал.

В результате инцидента погиб один человек. На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты выясняют причины падения. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

До этого сообщалось о ЧП в Калининградской области. Там военный самолёт Су-30СМ потерпел крушение.

Ольга Щелокова

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