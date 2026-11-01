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В Москве на улице пенсионер распахнул халат без нижнего белья перед школьницами

Москвича арестовали на пять суток за то, что он разделся перед школьницами
Фото: Istock/Zolnierek

В столице пенсионер предстал голым перед школьницами на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Вечером 28 октября девочки 2010 года рождения шли по улице. Навстречу им вышел пожилой мужчина в халате. Он снял его и оказался полностью обнажён. Несовершеннолетние испугались и убежали. Отец одной из школьниц написал заявление в полицию.

На следующий день правоохранители задержали пенсионера. Он рассказал, что вышел на улицу голым в одном домашнем халате и тапочках, потому что встретил своего друга и пошёл с ним в магазин. После того как гражданин разделся перед школьницами, он не пошёл за ними, а зашёл в подъезд дома. Суд назначил пожилому москвичу пять суток ареста.

Ольга Щелокова

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