В Москве на улице пенсионер распахнул халат без нижнего белья перед школьницами
В столице пенсионер предстал голым перед школьницами на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вечером 28 октября девочки 2010 года рождения шли по улице. Навстречу им вышел пожилой мужчина в халате. Он снял его и оказался полностью обнажён. Несовершеннолетние испугались и убежали. Отец одной из школьниц написал заявление в полицию.
На следующий день правоохранители задержали пенсионера. Он рассказал, что вышел на улицу голым в одном домашнем халате и тапочках, потому что встретил своего друга и пошёл с ним в магазин. После того как гражданин разделся перед школьницами, он не пошёл за ними, а зашёл в подъезд дома. Суд назначил пожилому москвичу пять суток ареста.
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