В Москве на улице пенсионер распахнул халат без нижнего белья перед школьницами

01 ноября 2026, 16:02

Москвича арестовали на пять суток за то, что он разделся перед школьницами

Фото: Istock/Zolnierek

В столице пенсионер предстал голым перед школьницами на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».