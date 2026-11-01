Достижения.рф

Россиянка застряла у мыса Айя из-за крутого подъёма с пляжа

Спасатели «Тавроса» сняли туристку с необорудованного берега у мыса Айя
Фото: Istock/Stanislav Sablin

В Севастополе спасатели сняли туристку с необорудованного пляжа. Подробности приводит губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере MAX.



В районе мыса Айя туристка во время прогулки спустилась к пляжу по сыпучему грунту, однако не смогла подняться наверх из-за крутого подъёма. Женщина вызвала спасателей.

На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос». Спасатели подошли на катере к необорудованному берегу, помогли гражданке подняться на борт и доставили её в безопасное место. Помощь врачей женщине не потребовалась.

До этого сообщалось об инциденте в Воронежской области. Там учительница провалилась сквозь школьные межэтажные перекрытия.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0