Россиянка застряла у мыса Айя из-за крутого подъёма с пляжа
В Севастополе спасатели сняли туристку с необорудованного пляжа. Подробности приводит губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
В районе мыса Айя туристка во время прогулки спустилась к пляжу по сыпучему грунту, однако не смогла подняться наверх из-за крутого подъёма. Женщина вызвала спасателей.
На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос». Спасатели подошли на катере к необорудованному берегу, помогли гражданке подняться на борт и доставили её в безопасное место. Помощь врачей женщине не потребовалась.
До этого сообщалось об инциденте в Воронежской области. Там учительница провалилась сквозь школьные межэтажные перекрытия.
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