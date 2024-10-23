Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подольске демонтировали разрушенную бывшую котельную

В Подольске демонтировали разрушенную бывшую котельную

23 октября 2024, 15:30
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Оригинал
В Подольске снесли заброшенное строение нежилого назначения – бывшую котельную. Оно располагалось у дома № 11 по улице Суворова, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание бывшей котельной. Строение располагалось в непосредственной близости от жилой застройки.
«Оно долгое время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. Со временем практически полностью разрушились элементы строительных конструкций. В результате было решено включить объект в перечень для ликвидации», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.


По его словам, силами администрации городского округа здание снесли. Сейчас территория свободна от аварийного сооружения и строительного мусора.

По данным Мособлархитектуры, всего на территории городского округа выявлено 320 объектов незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 238, что составляет 74% от общего количества.

Читайте также:

Под Наро-Фоминском снесли разрушенное здание бывшего сельсовета

В Балашихе снесли аварийный многоквартирный дом 1950 года постройки

В клинском посёлке Туркмен снесли аварийных жилой дом
#владислав гордиенко
#мособлархитектура
#здание
#подольск
#снос
#котельная
#аварийное здание
#подмосковье
#московская область
В Москве сократилось число ДТП с арендными электросамокатами
«Ъ»: замедление электросамокатов в Москве сократило число ДТП на 48%
23 октября 2024, 15:54

Фото: iStock/Zoran Zeremski

В Москве за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась на 48%. Об этом со ссылкой на данные ЦОДД Москвы пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что также произошло значительное снижение наездов на пешеходов – на 67%. Эксперимент по ограничению скорости арендных электросамокатов начался 15 июля.

На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД скорость была ограничена до 20 км/ч, а в парках и иных «медленных» зонах — до 5-15 км/ч. Уточняется, что официальные итоги эксперимента будут подведены до конца этого года. Столичные власти намерены обсудить возможность внедрения данной практики в других районах города в следующем году.

Читайте также:

Кикшеринг впервые списал штраф в 100 тысяч за езду вдвоем на электросамокате

10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб

В Москве суд впервые конфисковал самокат за езду в нетрезвом виде
#суд
#мкад
#скорость
#штраф
#эксперимент
#итоги
#самокат
#снижение
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт плотины на реке Вязёмка в Назарьеве завершат в 2026 году
23 октября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Проект капремонта плотины на реке Вязёмка в посёлке Назарьево подготовят в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
В августе объект передали в муниципальную собственность от Управления делами президента. Глава муниципалитета Андрей Иванов оценил состояние плотины и сообщил, что после этого плотину начали активно эксплуатировать силами муниципального бюджетного учреждения.
«Экспертиза показала, что износ сооружения уже превысил 60%, поэтому оно работает в ограниченном режиме. Сейчас объект обслуживает «Одинцовское городское хозяйство», которое проводит текущий ремонт. Это позволит без аварий пройти осенне-зимний период и весенний паводок. Следующий шаг – капремонт. Проект будет готов в 2025 году, а работы завершатся в 2026-м», – уточнил Иванов.
Ремонт будут выполнять по программе губернатора Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Первоочередные работы на гидротехническом сооружении включали расчистку тела плотины и водосброса от растительности, восстановление настила смотрового мостика и окраску металлических конструкций антикоррозийной краской. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, на объекте ведут регулярный мониторинг.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа поздравил работников дорожного хозяйства с их праздником

Глава Одинцовского района встретился с родителями учеников Голицынской школы № 1

Глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество ремонта дороги в Папушево
#андрей иванов
#одинцово
#капремонт
#капитальный ремонт
#плотина
#река
#подмосковье
#московская область
#проект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никто не страдал»: Психолог объяснил рост популярности «монастыринга» среди зумеров
Психолог Зберовский: «Монастыринг» позволяет придумать себе смысл
23 октября 2024, 15:28

Фото: iStock/Igor Zubkov

«Монастыринг» — новый тренд молодого поколения. Популярность «монастыринга» может быть связана с тем, что зумеры в большинстве своем заинтересованы в личностном развитии и получении нового опыта. Говорят, что в отличие от поездки в обычное путешествие, временное проживание в монастыре помогает юноше или девушке задействовать сразу несколько пластов личности. Так ли это?
Профессор, доктор культурологии, психолог Андрей Зберовский в беседе с «Радио 1» сообщил, что зумеры склонны к трендам, которые постоянно меняются.
«Мы помним, как на протяжении десятилетия все считали святым долгом ехать на Бали, пожить там, переосмыслить себя, прийти к духовным ценностям. Сейчас также процветает Непал, там все стараются прикоснуться к Далай Ламе, познать какие-то истины», — сказал эксперт.

По его словам, подобные около идеологические тренды были, есть и будут, потому что, в современном мире нет тех векторов, которые подходят всем.
«Люди — существа экзистенциональные, мы стараемся себе придумать смысл. А когда нет какой-то конкретной концепции, когда мы, например, строим коммунизм, капитализм, летим к звездам, тогда пытаются придумать какие-то свои искусственные заменители смыслов. Кто-то идет в пещеры, кто-то идет в монастыри, кто-то держит аскезу», — объяснил психолог.

Он добавил, что «монастыринг» создает ощущение важности, причастности себя к каким-то большим течениям.
«Как психолог я отношусь к этому тренду с понимаем и позитивом. Если человеку это дает сил, прибавляет стимул к жизни, дарит ощущения и уважением к самому себе, то пожалуйста. Лишь бы никто не страдал из окружающих. Обретение смыслов из уже апробированных моделей было всегда»,— высказался о своем взгляде собеседник.

Именно в этом возрасте (от 18 до 30 лет), по его мнению, нужны какие-то свершения, неудобства, приключения, эмоциональные переживания, если этого не испытать, то потом это сделать будет сложно.

Читайте также:

Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику

В РПЦ рассказали о неочевидной связи квадробинга и ЛГБТ*

«БДСМ и садомазо-хрень»: православный философ оценил квадробинг
#психолог
#эксперт
#монастыри
#рпц
#люди
#лгбт
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам раскрыли, когда прекратятся дожди
Синоптик Позднякова спрогнозировала прекращение дождей в Москве к выходным
23 октября 2024, 15:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что дожди в Москве прекратятся к ближайшим выходным.
«Что касается температурного режима – ночи станут прохладнее. В ночь на субботу уже возможна по области и отрицательная температура, до минус 2°C. А дневная температура в выходные дни будет в пределах 5-10°C», – добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А вот в пятницу, по словам специалиста, возникнет ощущение значительного похолодания из-за сильного ветра.

«В четверг ожидается небольшой дождь. Затем атмосферное давление в регионе будет расти, и уже в пятницу небольшой дождь пройдёт лишь местами. Температура воздуха в ночные часы останется положительной. Но будет плотный северо-западный ветер, дневная температура будет в пределах где-то 6-8°С, она будет близка к климатической норме, но ощущение в пятницу будет, что стало значительно прохладнее из-за ветра», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД на фоне сильного ветра.

Читайте также:

Синоптик рассказал, какая погода ждёт москвичей и жителей области в ближайшие дни

Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о сильном ветре

Синоптик Позднякова предрекла Москве дождливое окончание октября
#дождь
#погода
#температура
#выходные
#ветер
#атмосферное давление
#прогноз
#москва
#осень
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне назвали самые перспективные подработки
Опрос: Самая перспективная подработка для россиян – фриланс
23 октября 2024, 15:13

Фото: iStock/Mariia Borovkova

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.
На втором месте в этом рейтинге для респондентов оказалась интернет-торговля, на третьем — онлайн-программирование. Далее следуют профессия рабочего и удалённая техподдержка.

«По 18% опрошенных проголосовали за соцсети и контент-маркетинг, а также за работу курьером в службах доставках или водителем в такси. 16% респондентов заинтересованы услугами по уборке и ремонту. 13% участников исследования отметили другие варианты, среди которых открытие собственного дела, бухгалтерия и юриспруденция», — приводит RT результаты исследования.

А в Москве 24 октября состоится фестиваль карьеры «Рабочий класс».

«Промышленность сегодня – наиболее перспективное направление для развития карьеры. За последние пять лет объём производства в Москве вырос в два раза. В нашей базе представлено свыше 50 тыс. вакансий. Мы приглашаем всех желающих на фестиваль «Рабочий класс», где гостей ждёт встреча с представителями ведущих предприятий города», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения города слова руководителя центра «Профессии будущего» Андрея Тарасова.

Ранее опрос центра «Профессии будущего» и соцсети для бизнеса TenChat показал, что в России наблюдается существенный дефицит рабочих специалистов.

Читайте также:

Стали известны самые востребованные специалисты в России

Стало известно, сколько россиян сами ищут себе замену при увольнении

Названы вакансии для пенсионеров с самыми высокими зарплатами в России
#москва
#фестиваль
#интернет
#соцсети
#опрос
#вакансии
#профессия
#промышленность
#специалисты
#онлайн
#рабочий
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество ремонта дороги в Папушево
23 октября 2024, 14:18

Глава Одинцовского района (фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово)

Глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество нового асфальта, уложенного на дороге в деревне Папушево. Длина объекта составляет 1,36 км, ремонтные работы проводились за счёт средств инвестора и завершились в августе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
По словам главы муниципалитета, обновлённой дорогой пользуются около 700 человек — жители Папушево, коттеджных посёлков и СНТ.

«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание — сделать две площадки для разъезда,чтобы развести встречные потоки,поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором,уверен, что эти "карманы" в ближайшемб удущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колёс большегрузного транспорта — чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», — сообщил Иванов.
Во время беседы с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой. Глава поручил профильным службам провести ревизию и восстановить коммуникации.

Читайте также:

Долгожданная дорога свяжет улицы Гризодубовой и Анохина в Жуковском

В Реутове пройдут работы по благоустройству территории у Казанского храма

В Балашихе снесли аварийный многоквартирный дом 1950 года постройки
#дорога
#жители
#глава
#проверки
#одинцово
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В связи с переносом праздничных дней расписание поездов будет изменено
23 октября 2024, 14:10

Фото: istockphoto / Rafal Ganowski

В связи с переносом выходных дней, приуроченных к празднованию Дня народного единства, ЦППК и МЖД внесут изменения в расписание поездов. Это коснётся графика движения поездов на территории Московского транспортного узла, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.
С 1 по 4 ноября пригородные поезда будут ходить по следующему расписанию:

  • 1 ноября — по расписанию четверга;
  • 2 ноября — по расписанию пятницы;
  • 3 ноября — по расписанию субботы;
  • 4 ноября — по расписанию воскресенья.
Для удобства пассажиров в эти дни будут назначены дополнительные экспрессы.

На Казанском направлении:

  • 2 ноября — поезда № 7050 и 7052 (Казанский вокзал — Рязань-2);
  • 3 и 4 ноября — поезда № 7084В (Рязань-1) и 7085В (Рязань-1 — Казанский вокзал);
  • 4 ноября — поезд № 7051 (Рязань-2 — Казанский вокзал);
На Киевском направлении:

  • 1 ноября — поезд № 7185 (Апрелевка — Киевский вокзал);
  • 1, 2, 3 и 4 ноября — поезда № 7007/7008 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7184 (Апрелевка — Киевский вокзал);
  • 2, 3 и 4 ноября — поезда № 7005/7006 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7023/7024 (Калуга-1 — Киевский вокзал);
  • 3 и 4 ноября — поезда № 7025/7026 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7027/7028 (Калуга-1 — Киевский вокзал).
На Курском направлении:

  • 1 ноября — поезд № 7157 (Курский вокзал — Серпухов);
  • 2 ноября — поезд № 7051 (Курский вокзал — Тула-1 Курская);
  • 2 и 3 ноября — поезд № 7040 (Тула-1 Курская — Курский вокзал);
  • 2 и 4 ноября — поезд № 7041 (Курский вокзал — Тула-1 Курская)
На Савеловском направлении:

  • 3 и 4 ноября — поезда № 7042 (Савеловский вокзал — Большая Волга) и 7043 (Большая Волга — Савеловский вокзал)
На Ярославском направлении:

  • 1, 2 и 3 ноября — поезда № 7011 (Александров — Ярославский вокзал) и 7012 (Ярославский вокзал — Александров);
  • 1, 2 и 4 ноября — поезда № 7021 (Александров — Ярославский вокзал), 7022 (Ярославский вокзал — Александров) и 7127 (Пушкино — Ярославский вокзал)
Изменения в расписании также повлияют на тарифы фирменных экспрессов. Актуальную информацию о расписании пригородных поездов можно найти на сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Читайте также:

Расписание на Ленинградском направлении изменится 18 октября и с 21 по 25 октября

В Литве задержали поезд Москва – Калининград из-за провокационных надписей

Собянин поздравил с профессиональным праздником строителей московского метро
#изменения
#расписание
#поезда
#цппк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волоколамске предали земле найденные поисковиками останки бойцов Красной Армии
23 октября 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамске торжественно захоронили останки 15 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На мемориальном солдатском кладбище собрались представители власти, ветераны, поисковики и молодёжь. Они вспомнили тех, кто отдал жизнь за Родину в военные годы.
«Это значимое для нас мероприятие. Каждый клочок Волоколамской земли полит кровью защитников, вставших здесь стеной, чтобы установить заслон врагу. Наша земля постоянно выдаёт свидетельства тех страшных лет, чтобы помнили, чтобы не забывали, чтобы не повторились те страшные события. Самое важное, чтобы каждый герой, погибший на нашей земле, обрёл покой», – сказала замглавы Волоколамского округа Марина Марнова.
Останки бойцов в прошлом году нашли и эксгумировали в деревне Ченцы. Как рассказали специалисты, на этом месте находился взводный блиндаж. Там нашли куски шинелей, ремни, осенние ботинки, пуговицы, несколько монет и другие вещи.

Как показала экспертиза, останки принадлежат 15 бойцам. Их имена не удалось установить.

Минутой молчания почтили память не вернувшихся с войны. Затем прозвучали стихи и песни о войне, которые напомнили о мужестве и героизме предков. Священник провёл литию – обряд поминовения усопших.

Читайте также:

В Волоколамске прошёл чемпионат по ползанию для малышей «Ползком-2024»

В Волоколамске прошла военно-патриотическая акции «Марш кремлёвских курсантов»

Пятый модульный ФАП открылся в Московской области
#волоколамск
#великая отечественная война
#поисковики
#похороны
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Гостином дворе» пройдёт Международный архитектурный фестиваль «Зодчество»
23 октября 2024, 13:14

Фото: istockphoto / jeab

С 12 по 14 ноября в «Гостином дворе» пройдёт XXXII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество», который является одним из ключевых событий в области архитектуры для профессионалов, сообщает пресс-служба Комитета и градостроительства Московской области.
На выставке будут представлены достижения региона в сфере архитектуры и градостроительства. Основная тема выставки — новые направления жилищного строительства в Подмосковье, а именно кластеры ИЖС. Это один из подходов к комплексному развитию территорий и формат загородной жизни, сочетающий преимущества малоэтажной застройки в природной или сельской среде.

В рамках деловой программы фестиваля пройдут два мероприятия, организованных Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области:

  • круглый стол «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья. Кластеры ИЖС — решения для комфортной жизни и устойчивого развития территорий» 12 ноября с 17:15 до 18:15;
  • пленарная сессия «Цифровизация в архитектуре и градостроительстве. Перспективы и возможности» 13 ноября с 15:30 до 17:00.
Торжественная церемония открытия фестиваля, на которой будет присутствовать главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, состоится 12 ноября в 12:00.

Читайте также:

Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек

На фестивале «Музыка души» в Подольске исполнили 30 песен Геннадия Гладкова

В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»
#подмосковье
#выставка
#мероприятия
#архитектура
#искусство
#фестиваль
Следите за нашими новостями
в удобном формате