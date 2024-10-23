В Подольске демонтировали разрушенную бывшую котельную

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В Подольске снесли заброшенное строение нежилого назначения – бывшую котельную. Оно располагалось у дома № 11 по улице Суворова, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание бывшей котельной. Строение располагалось в непосредственной близости от жилой застройки.
По его словам, силами администрации городского округа здание снесли. Сейчас территория свободна от аварийного сооружения и строительного мусора.
По данным Мособлархитектуры, всего на территории городского округа выявлено 320 объектов незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 238, что составляет 74% от общего количества.
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«Оно долгое время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. Со временем практически полностью разрушились элементы строительных конструкций. В результате было решено включить объект в перечень для ликвидации», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По его словам, силами администрации городского округа здание снесли. Сейчас территория свободна от аварийного сооружения и строительного мусора.
По данным Мособлархитектуры, всего на территории городского округа выявлено 320 объектов незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 238, что составляет 74% от общего количества.
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Лора Луганская