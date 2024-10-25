В посёлке Фосфоритный снесли аварийный дом 1960-х годов постройки

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В рабочем посёлке Фосфоритный городского округа Воскресенск снесли находившийся в аварийном состоянии многоквартирный жилой дом. Объект Был выявлен на улице Казарма, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Одноэтажный жилой дом площадью 230 кв. м. построили в 1960-х годах. Кирпичное здание располагалось у железнодорожных путей, рядом с жилой застройкой. В 2023-м дом был признан аварийным. Жильцов двух квартир расселили по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Строение пустовало и начало разрушаться. В результате аварийный объект включили в перечень для ликвидации, а затем демонтировали. Сейчас территория свободна, а строительный мусор вывезен и утилизирован.
По данным ведомства, на территории городского округа Воскресенск выявили 109 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 67, что составляет 61% от общего количества.
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Лора Луганская