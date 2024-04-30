Под Волоколамском прошел первый этап главного чемпионата России по дрифту

Фото:пресс-служба администрации Волоколамска
Первый этап Российской Дрифт Серии прошёл на автодроме Moscow Raceway под Волоколамском. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
28 и 29 апреля тысячи поклонников дрифта прибыли на автодродром, чтобы поболеть за любимые команды.
По итогам соревнований, которые длились два дня, победителем первого этапа стал Аркадий Цареградцев. Второе место занял Григорий Гусев, на третьем месте оказался Артём Шабанов.
Фото:пресс-служба администрации Волоколамска
Помимо наблюдения за соревнованиями, гости мероприятия смогли покататься на дрифт-такси, стать учениками Академии дрифта. Кроме того, на аэродроме прошла экскурсия. Гостям рассказали о малоизвестных фактах чемпионата и раскрыли подробности деятельностей судей.
Для несовершеннолетних гостей аэродрома были организованы детские площадки.
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По итогам соревнований, которые длились два дня, победителем первого этапа стал Аркадий Цареградцев. Второе место занял Григорий Гусев, на третьем месте оказался Артём Шабанов.
Фото:пресс-служба администрации Волоколамска
Помимо наблюдения за соревнованиями, гости мероприятия смогли покататься на дрифт-такси, стать учениками Академии дрифта. Кроме того, на аэродроме прошла экскурсия. Гостям рассказали о малоизвестных фактах чемпионата и раскрыли подробности деятельностей судей.
Для несовершеннолетних гостей аэродрома были организованы детские площадки.
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Анастасия Хохлова