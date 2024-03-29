В Щёлково завершились соревнования по проведению аварийно-спасательных работ

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
Определены победители соревнований по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий ДТП в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования проводились на территории Щелковского колледжа. В турнире примали участие 26 команд разных подразделений.
Стоит отметить, что по итогам победителями стала команда 13 пожарно-спасательного отряда из Клина. Кроме этого, в апреле пройдет первенство центрального федерального округа в Иваново, где победители будут представлять Подмосковье.
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«На соревнованиях в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир получили тяжёлые переломы и при этом оказались заблокированы в автомобиле. Участники соревнований демонстрировали свои навыки проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, такие как: подготовка аварийно-спасательного оборудования, стабилизация аварийного транспортного средства, обеспечение доступа к пострадавшим, которым нужно оказать и психологическую и доврачебную помощь, деблокировка и эвакуация», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева