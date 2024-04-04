Фото: Марина Анисимова
В Коломне проходят Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лёд» среди средних и старших групп населения. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проходят на базе спортивного комплекса «Коломна».
В турнире принимают участие свыше 80 спортсменов старше 30 лет из 21 региона России, Беларуси и Казахстана.
Стоит отметить, что на соревнованиях спортсмены участвуют в дистанциях 500 метров, 1 000 метров, 1 500 метров, 3 000 метров и 5 000 метров.
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В турнире принимают участие свыше 80 спортсменов старше 30 лет из 21 региона России, Беларуси и Казахстана.
«Недавно закончились такие же соревнования для мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек 16-17 лет, а сейчас на льду ветераны конькобежного спорта. Ветеранское звание начинается от 30 лет и старше, и сегодня на льду у нас самые возрастные участники, есть в возрасте 85 лет и старше. На сегодня уже установлено 4 высших мировых достижения у женщин возрасте 80 лет — это Ульяничева Галина из Нижегородской области, она установила два мировых достижения. И в категории 85 лет это Сергей Логинов из Омска и Борис Орлов из Коломны», — поделился судья всероссийской категории Геннадий Гмыра.
Стоит отметить, что на соревнованиях спортсмены участвуют в дистанциях 500 метров, 1 000 метров, 1 500 метров, 3 000 метров и 5 000 метров.
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Мира Полтева