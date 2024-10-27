В России изменят порядок взыскания алиментов

Фото: iStock/Bet_Noire
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который изменит порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних по причине отмены судебного приказа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе утверждается, что в случае отмены приказа суда по выплате алиментов истец может снова обратиться в судебную инстанцию и взыскать их за весь период, который был указан в отмененном приказе. До этого закона гарантия о том, что алименты будут взысканы за весь срок, отсутствовала.
Подписанный главой российского государства документ предоставляет возможность обжаловать решение суда об отмене приказа, если должник не смог представить свои возражения в установленный срок по уважительной причине.
Читайте также:
Минюст РФ предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет
Задолжавшая алименты россиянка спряталась от судебных приставов в шкафу
«Схема избита и очевидна»: Адвокат раскрыл, зачем новая жена и мать Прилучного подали на алименты
Екатерина Коршунова