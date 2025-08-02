Подаренный Путину северный оленёнок вырос и окреп
Северный оленёнок, подаренный президенту России Владимиру Путину, успешно адаптировался и чувствует себя хорошо в Зоосаде Деда Мороза. Об этом сообщила директор учреждения Надежда Акулова в беседе с РИА Новости.
По её словам, оленёнок вырос, окреп и отлично освоился в новом доме. Он содержится в просторном вольере, получает сбалансированное питание и необходимый уход.
Напомним, что весной прошлого года Владимир Путин поздравил с золотой свадьбой семью оленеводов Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа. В честь праздника супруги преподнесли главе государства в подарок важенку – молодую самку северного оленя, которая позднее родила детёныша.
Теперь потомство подаренного животного стало символом крепких традиций и заботы о природе, подчёркивают в зоосаде.
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