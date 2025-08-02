Подаренный Путину северный оленёнок вырос и окреп

02 августа 2025, 14:56

Фото: iStock/DrewRawcliffe

Северный оленёнок, подаренный президенту России Владимиру Путину, успешно адаптировался и чувствует себя хорошо в Зоосаде Деда Мороза. Об этом сообщила директор учреждения Надежда Акулова в беседе с РИА Новости.