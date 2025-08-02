Президент США Дональд Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как «крепкого орешка». Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Трамп подчеркнул, что его оценка президента РФ остаётся неизменной.
«Он (Путин), безусловно, крепкий орешек. В этом смысле (мое мнение о нем) не изменилось», — признал президент США.Ранее в пятницу, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома, американский президент допустил возможность переговоров с Путиным в рамках поставленного им 10-дневного срока по урегулированию украинского кризиса. Трамп отметил, что встречи могут состояться, но итог пока не предрешён.
В то же время в последнем разговоре с журналистами американский лидер заявил, что две атомные подводные лодки США, ранее направленные им в «соответствующие регионы», теперь находятся ближе к территории России.