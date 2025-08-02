Путин поздравил десантников с 95-й годовщиной основания ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с 95-й годовщиной со дня основания ВДВ. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что десантники «вписали множество ярких и незабываемых страниц в героическую летопись страны», подчеркнув особую роль ВДВ в обеспечении обороноспособности России.
В своём обращении Путин выразил уверенность, что нынешнее поколение бойцов и офицеров «свято чтит законы крепкого десантного братства» и с честью выполняет боевые задачи, защищая национальные интересы.
Президент пожелал военным успехов в службе, крепкого здоровья и всего наилучшего.
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