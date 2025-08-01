Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на острове Валаам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят неформальную встречу на острове Валаам, сообщает РИА Новости.
Это уже третий совместный визит лидеров двух стран на Валаам. Ранее они посещали остров в рамках официальных и духовных мероприятий, в том числе в прошлом году, когда вместе побывали в храме Смоленской иконы Божьей Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря.
В ходе нынешней встречи в непринужденной обстановке Путин и Лукашенко планируют обсудить ключевые вопросы развития белорусско-российских отношений, текущие союзные проекты, а также международную повестку и вопросы региональной безопасности.
Отмечается, что подобные встречи способствуют укреплению двусторонних связей и служат площадкой для обмена мнениями по важным политическим и экономическим темам.
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