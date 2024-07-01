Подарки к юбилею получили более 26 тыс. долгожителей из Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 26 тысяч жителей Московской области старше 80 лет получили к юбилею подарки от губернатора региона с начала 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«С начала года уже более 26 тысяч долгожителей региона отпраздновали свой юбилей и получили в подарок поздравления и настоящий жостовский поднос, расписанный мастерами вручную», — говорится в сообщении.Отмечается, что более 100 человек из 26 тысяч долгожителей отметили столетний юбилей. Они получили помимо подарка выплату в размере пяти тысяч рублей.
Подарок по согласованию с юбиляром вручается в день рождения или в любую другую удобную дату. Жители Подмосковья, которым исполнилось больше 90 лет, получают также шуйский плед и шерстяной павловопосадский платок.
Тем юбилярам, которые давно живут в Московской области, подарки вручаются проактивно, а тем, кто переехал в Подмосковье недавно, следует подать заявку на региональном портале госуслуг.
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Лев Каштанов