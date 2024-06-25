В Подмосковье упростили получение слуховых аппаратов и протезов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Оформить бесплатное получение слуховых аппаратов и протезно-ортопедических изделий в Московской области стало проще: теперь при подаче заявки не нужно предоставлять медицинскую справку, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Мы упростили процесс оформления документов для жителей: по новым правилам при подаче заявления не потребуется предоставлять медсправку, она будет запрошена автоматически из поликлиники», — пояснила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, теперь не понадобится также направление в протезную организацию: всех нуждающихся будут обеспечивать изделиями согласно электронным спискам.
В министерстве добавили, что в Московской области ежегодно около 3 тысяч нуждающихся получают слуховые аппараты, протезы и прочие ортопедические изделия. Подать заявку на эту услугу можно через региональный госпортал.
Читайте также:
В Подмосковье подали более 440 онлайн-заявок на выплаты для пенсионеров
В Подмосковье увеличили выплаты на приёмных детей
В Московской области упростили получение выплаты на питание беременным
Лев Каштанов